Barça : Anthony Gordon déjà promis à l’enfer

Les futurs premiers pas d’Anthony Gordon sous le maillot du FC Barcelone suscitent déjà des inquiétudes outre-Manche. Dans une tribune relayée par The Telegraph, l’ancien joueur de Liverpool Graeme Souness n’a pas mâché ses mots pour commenter les débuts du nouvel ailier blaugrana dans cette Coupe du Monde 2026. Il s’interroge même ouvertement sur la capacité du joueur à s’adapter aux exigences du jeu barcelonais, estimant que ses prestations restent en dessous des attentes.

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L’ancien international écossais n’a pas mâché ses mots dans ses déclarations. « Je comprends que le FC Barcelone et ses supporters se demandent maintenant ce qu’ils ont acheté », a-t-il lancé, avant d’enfoncer le clou : « s’il arrive à Barcelone et joue de manière aussi conservatrice que contre la Croatie et le Ghana, il ne restera pas longtemps en Catalogne ». Souness a également mis en avant la comparaison avec Lamine Yamal, symbole du style offensif du Barça, estimant que le niveau d’exigence du club pourrait rapidement exposer les limites du joueur. Réponse dans plusieurs semaines…