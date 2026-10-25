Le duel Mbappé-Yamal affole l’Europe, la presse allemande inquiète pour Kompany

"Clasico de oro"

C’est jour de Clasico ! Ce dimanche, le Barça reçoit le Real Madrid au Camp Nou pour un “Clasico en or”, comme l’écrit à peu près toute la presse espagnole. Au-delà du choc entre les deux cadors du pays, c’est le duel entre Lamine Yamal et Kylian Mbappé qui sort du lot. Déjà, les deux stars font toujours l’actualité, surtout quand il y a un Clasico et encore plus à la veille du Ballon d’Or. Le journal AS a d’ailleurs titré de la même manière, c’est dire l’impact de ce duel dans ce choc. D’un côté, Lamine Yamal veut écraser son rival et tirer un trait quasi définitif sur la Liga alors que la saison vient de démarrer, en espérant triompher demain soir à Londres. De l’autre, Kylian Mbappé veut recoller au Barça, briller au Camp Nou et veut, lui aussi, gagner le Ballon d’Or demain soir. Même en France, le sujet est le même. “Deux talents, un sommet”, écrit le journal L’Equipe. Côté stats, Lamine Yamal n’a pas marqué lors des deux derniers Clasicos, au contraire de Kylian Mbappé qui fait souvent mouche dans ce type de match. Et pourtant, quasiment à chaque fois, c’est le Barcelonais qui en ressort vainqueur.

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Inquiétude pour Vincent Kompany

L’état de santé de Vincent Kompany inquiète toujours autant le Bayern Munich. Le technicien belge a eu des soucis de santé récemment, jusqu’à vendredi et un malaise lors d’un entraînement du Bayern Munich. Il a été transporté en urgence à l’hôpital où son état a été stabilisé. Cet incident n’aurait d’ailleurs rien de surprenant aux yeux de son entourage professionnel. Depuis plusieurs semaines, des membres du club s’inquiétaient de son rythme de vie et de son investissement très intense dans son job. En plus, il souffrait d’une infection virale depuis quelques jours. Au Bayern Munich, certains s’inquiétaient de son manque de sommeil, de son alimentation discutable et surtout de sa consommation excessive de café pour rester éveillé. En plus de tout ça, Kompany aurait délaissé les activités physiques, tout en accumulant les heures de travail sans s’accorder de repos. Les dirigeants du club lui ont rendu visite à plusieurs reprises dans la clinique munichoise où il est hospitalisé, notamment Uli Hoeneß. Le président d’honneur du Bayern tenait personnellement à lui témoigner son soutien. Le directeur sportif Max Eberl a expliqué que Kompany devrait pouvoir se rétablir sans pression : « c’est le Bayern Munich. Il ne s’agit pas de belles paroles. Nous sommes une famille, et nous sommes là pour nous soutenir et traverser cette épreuve ensemble. » En attendant, Vincent Kompany sera remplacé par son adjoint, Aaron Danks.

Florian Thauvin, héros sang et or

Le RC Lens et Florian Thauvin chantent sous la pluie. Qu’il vente, qu’il pleuve ou qu’il fasse beau, impossible d’être aigri chez les Sang et Or tant que Thauvin est là. Malmené contre le Paris FC à domicile, le RC Lens s’en est encore remis à son capitaine et l’a emporté 2-1 grâce à un but et une passe décisive de l’ancien marseillais. Pour son 300e match de Ligue 1, Florian Thauvin a confirmé sa forme étincelante du début de saison, quelques jours après avoir démarré sur le banc en Ligue des Champions pour souffler un peu. Mais les Lensois sont dépendants de Thauvin et on l’a encore vu hier soir. L’international français a été bien aidé par Thorgan Hazard, auteur lui aussi d’un but et d’une passe décisive après son entrée en jeu. De son côté, Florian Thauvin a encore parlé de l’équipe de France, un objectif qu’il ne perd pas de vue. « En tant que compétiteur, mon objectif est d’y aller, mais ce n’est pas à moi de réclamer. Je dois me donner toutes les chances de mon côté. Aujourd’hui, je démontre tous les week-ends que je suis performant, mais ensuite, on fait confiance à notre légende, notre sélectionneur », a déclaré Florian Thauvin.