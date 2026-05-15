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Arsenal : le nouveau maillot domicile 2026-27 entre en scène

Par Sebastien Denis
1 min.
Logo maillot Arsenal @Maxppp

Alors que le club londonien vit une fin de saison haletante, toujours en lice pour un doublé historique Premier League et Ligue des Champions — avec une confrontation au sommet attendue face au Paris Saint-Germain à Budapest — adidas et Arsenal dévoilent aujourd’hui le nouveau maillot domicile pour la saison 2026/27. Ce lancement marque les 20 ans de l’Emirates Stadium, devenu le cœur battant du club depuis deux décennies. À travers un design spécial explorant les liens indéfectibles entre joueurs et supporters, cette nouvelle tunique se veut le symbole d’une ère de succès renouvelé pour les Gunners, alliant la ferveur des tribunes à l’ambition européenne.

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Fidèle à l’identité indissociable d’Arsenal, le maillot arbore son emblématique corps rouge riche associé à des manches blanches immaculées, offrant une silhouette immédiatement reconnaissable. Le design intègre des références architecturales subtiles puisées directement dans l’enceinte de l’Emirates, notamment un col rond sur mesure inspiré par les lignes futuristes de sa toiture, ainsi qu’un motif texturé sur le corps apportant une profondeur visuelle moderne. Le club coaché par Mikel Arteta devrait arborer sa nouvelle tunique à domicile face à Burnley ce week-end en Premier League.

Le maillot domicile d’Arsenal bientôt disponible en réduction sur FOOT.FR avec le code promo FM10

Pub. le - MAJ le
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