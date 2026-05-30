PSG : l’inarrêtable Khvicha Kvaratskhelia a brisé les rêves d’Arsenal

Le Paris Saint-Germain l’a fait. Au terme d’une finale irrespirable face à Arsenal à la Puskás Aréna de Budapest, le club de la capitale a conservé sa couronne européenne en s’imposant aux tirs au but (1-1, 4-3 t.a.b.). Pourtant, tout avait mal commencé pour les hommes de Luis Enrique avec l’ouverture du score rapide de Kai Havertz dès la 6e minute. Face à une équipe londonienne parfaitement organisée, disciplinée et prête à souffrir sans ballon, les Parisiens ont longtemps buté sur un mur rouge. Malgré une domination écrasante dans la possession, le PSG peinait à créer du danger et voyait même Arsenal contrôler le rythme de la rencontre grâce à son bloc défensif et son expérience des grands rendez-vous.

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Mais comme souvent cette saison sur la scène européenne, Paris a fini par trouver la faille. Après une première période frustrante, les champions d’Europe ont progressivement accéléré au retour des vestiaires. Plus agressifs dans les duels, plus précis techniquement et surtout plus inspirés dans les trente derniers mètres, les Franciliens ont fini par être récompensés grâce à un penalty provoqué par Khvicha Kvaratskhelia et transformé par Ousmane Dembélé à l’heure de jeu. Derrière, le match s’est totalement ouvert. Kvaratskhelia a touché le poteau, Barcola a manqué deux énormes occasions, tandis que Raya a multiplié les parades décisives. Ni les 90 minutes ni les prolongations n’ont permis de départager les deux équipes avant une séance de tirs au but finalement remportée par Paris après le raté de Gabriel.

Une saison historique pour Kvara

Et au milieu de cette bataille tactique et mentale, un homme a encore fait basculer le destin parisien, et comme à son habitude, c’est Khvicha Kvaratskhelia qui a attiré les projecteurs. Longtemps muselé par la densité défensive anglaise, le Géorgien n’a jamais cessé de provoquer, de fixer et de chercher la faille. Peu en réussite dans ses dribbles durant une bonne partie de la rencontre, l’ancien Napolitain est pourtant resté la principale menace offensive parisienne. C’est lui qui provoque le penalty de l’égalisation après son une-deux avec Dembélé, avant de faire trembler tout Arsenal avec cette percée solitaire conclue par une frappe sur le poteau à la 77e minute. Même dans un soir moins flamboyant statistiquement, Kvaratskhelia a encore pesé sur chaque moment clé du match et a surtout été le seul à tenter de prendre de vitesse le rideau défensif londonien. Une habitude dans cette campagne européenne où il aura empilé les performances de très haut niveau contre Liverpool, le Bayern Munich, Chelsea et désormais Arsenal. Et si la Géorgie disputait la Coupe du monde 2026, le débat autour du Ballon d’Or serait probablement encore plus brûlant.

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Car la saison de Khvicha Kvaratskhelia est tout simplement monumentale. Champion de France, vainqueur du Trophée des Champions et désormais double champion d’Europe, l’ailier parisien boucle l’exercice avec 32 contributions décisives toutes compétitions confondues. Surtout, il a écrit sa légende lors de cette phase finale de Ligue des champions : un but en seizième, un triplé en huitième, un but et une passe décisive en quart, deux buts et une passe décisive en demi-finale, avant de provoquer le penalty qui a relancé le PSG en finale. Avec trois trophées d’homme du match dans la phase à élimination directe et surtout un record historique de sept rencontres consécutives en phase finale de Ligue des Champions avec au moins un but ou une passe décisive, Kvaratskhelia s’est imposé comme l’un des visages de cette édition 2025-2026. «Les émotions que je ne peux pas décrire… Nous méritions de gagner», a-t-il déclaré au coup de sifflet final. Budapest n’a pas été sa soirée la plus spectaculaire. Mais elle a sans doute été celle qui l’a définitivement installé parmi les plus grands.