Paul Pogba se confie sur ses années à la Juventus

À Manchester United depuis 2016, Paul Pogba (28 ans) a aussi grandi lors de son passage à la Juventus. Là-bas, le milieu français s’est révélé et est vite devenu l’un des meilleurs milieux de la planète foot. Lors d’un entretien croisé avec Patrick Vieira pour L’Équipe, le Champion du monde 2018 a expliqué avoir plus appris en Italie que chez les Red Devils.

« Où est-ce que j’ai le plus appris le métier de footballeur ? À la Juve. J'y suis arrivé très jeune. À 18 ans. Et là, t'arrives chez les hommes. Tu viens, tu t'entraînes, c'est la tactique, la discipline. Surtout la discipline. Tu dois être discipliné car tactiquement, ils sont très pointus. Quand ça décroche, ça décroche, faut vraiment que tout le monde soit ensemble. Lors des séances vidéo, on te dit : "Regarde, quand tu fais ce mouvement, ça décale ici, quand tu fais cet appel-là, ça crée tel espace". Ils t'apprennent les métiers du football. J'ai appris défensivement mais aussi offensivement. À la Juve, je suis arrivé en tant que milieu défensif, central et ils m'ont fait évoluer comme milieu plus offensif. »