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Ligue 1

PSG : Luis Enrique est toujours aussi fan de Maghnes Akliouche

Par Matthieu Margueritte - Maxime Barbaud
1 min.
Strasbourg PSG

Malgré plusieurs prestations jugées souvent trop scolaires, Maghnes Akliouche (24 ans) est l’un des seuls joueurs du Paris Saint-Germain ayant participé à tous les matchs du club de la capitale depuis le début de la saison. Et son entraîneur est toujours aussi fan de lui, comme il l’a fait savoir à la veille du déplacement à Strasbourg.

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« Vous le connaissez mieux que moi. Il est international. Je dois parler du joueur, plus que de la personne. Peu importe la manière de t’exprimer comme personne. Je m’intéresse au niveau footballistique. Il a démarré de manière brillante pour moi. Il peut jouer presque partout et je suis content de son adaptation. Je sais qu’il va être critiqué cette saison, et les prochaines, mais c’est normal, il faut s’habituer. Sa performance est de très haut niveau et je suis très heureux de lui », a-t-il confié en conférence de presse.

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