MU annonce les départs de Casemiro, Sancho et Malacia !

Alors que la liste complète de l’effectif de Manchester United a été envoyé à la Premier League ce mercredi, les Red Devils ont annoncé trois départs immédiats. Dans un communiqué officiel, le club de Premier League, qui disputera la Ligue des Champions lors du prochain exercice, a indiqué la porte de sortie à Casemiro, Tyrell Malacia et Jadon Sancho. Les trois joueurs sont arrivés à la fin de leur contrat et devront donc trouver une issue de secours. Dans ce lot, le milieu de terrain brésilien devrait notamment rejoindre l’Inter Miami.

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ℹ️ We have submitted our retained list to the #PL following the conclusion of the 2025/26 campaign. — Manchester United (@ManUtd) June 10, 2026

« Casemiro a connu quatre saisons au club, jouant 160 matchs et marquant 26 buts. Il a joué un rôle majeur en aidant United à remporter la Carabao Cup 2023, marquant une tête dans une performance colossale contre Newcastle United. Le capitaine de l’équipe nationale brésilienne a également remporté la Coupe Emirates FA en 2024. Tyrell Malacia a rejoint United en 2022 et a fait 50 apparitions dans la première équipe. L’arrière qui s’est battu durement contre une série de blessures malheureuses pendant son séjour au club, a joué trois fois cette saison. Il faisait partie de l’équipe du jour du match lorsque nous avons soulevé la Carabao Cup en 2023. Jadon Sancho est arrivé à Old Trafford en 2021 et faisait également partie de l’équipe gagnante de la Carabao Cup 2023. L’ailier a joué 83 fois pour le club avant de revenir au Borussia Dortmund en prêt et a également déménagé temporairement à Chelsea et à Aston Villa. Tout le monde au club aimerait remercier Casemiro, Tyrell et Jadon pour leurs contributions à Manchester United et leur souhaiter bonne chance pour l’avenir », est-il annoncé dans le document.