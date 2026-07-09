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Crystal Palace annonce la signature d’Óscar Mingueza

Par Maxime Barbaud
1 min.
Óscar Mingueza avec le Celta @Maxppp

En fin de contrat au Celta, Óscar Mingueza file à l’étranger pour la première fois de sa carrière. Le défenseur polyvalent s’est engagé auprès de Crystal Palace jusqu’en 2030. Le club anglais vient d’officialiser la nouvelle.

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A 27 ans, le joueur formé au Barça tentera de passer un cap dans sa carrière, lui qui ne compte que 4 sélections avec l’Espagne. Il devient au passage la première recrue officielle depuis la venue de Pierre Sage sur le banc des Eagles.

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