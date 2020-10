Sergio Ramos se paye les nouveaux maillots d'entraînements du Real Madrid

Si les nouveaux maillots d’entraînements du Real Madrid ont suscité l’indignation des fans de la Casa Blanca, ces derniers n’ont vraisemblablement pas été les seuls à se montrer mécontents quant à la couleur de ces tuniques. Sergio Ramos, l’indéboulonnable capitaine des Merengues, a été surpris en train de critiquer ouvertement la couleur orange du haut de survêtement de son équipe ainsi que la couleur rouge bordeaux du short et des chaussettes, mercredi soir lors de l’échauffement de son équipe sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le défenseur de la Roja n’a pas mâché ses mots à l’encontre du créateur. «Il faut virer celui qui a conçu les vêtements d’Adidas. Il faut le virer. Les couleurs et ces cols on ne peut même pas les regarder» a ainsi rouspété le capitaine si l’on se fit aux images dévoilées par la chaîne de télévision Cuatro. Ambassadeur historique de Nike, Sergio Ramos risque de faire grincer quelques dents au sein de l'équipementier emblématique du club Merengue.