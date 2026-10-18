Naples : Allegri ironise sur son accrochage avec De Bruyne

La tension est rapidement retombée entre Massimiliano Allegri et Kevin De Bruyne. Mardi soir, lors de la rencontre de Ligue des Champions face à Villarreal, l’entraîneur de Naples et son milieu de terrain belge avaient eu un échange particulièrement animé sur le bord du terrain. Un accrochage survenu dans un moment délicat pour les Napolitains, alors que leur adversaire venait de renverser la situation en passant de 0-1 à 2-1. Présent en conférence de presse avant le déplacement à Venise, Allegri a tenu à dédramatiser cet épisode. « Son attitude ne me dérange absolument pas. C’était un malentendu à un moment particulièrement difficile du match, mais c’est tout », a expliqué le technicien italien, assurant qu’il n’existait aucun problème particulier avec son joueur.

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L’ancien entraîneur de la Juventus a même préféré plaisanter sur les difficultés de communication entre les deux hommes. « D’autres choses arrivent et arriveront… C’est normal. Mais si nous nous comprenons tout de suite, c’est mieux. Soit je parle anglais, soit il parle italien », a-t-il lancé dans un sourire, avant d’ajouter : « Il est intelligent et on se comprend. » Une manière de tourner la page sans donner davantage d’importance à cet incident. Allegri souhaite désormais se concentrer sur les résultats de son équipe, qui doit impérativement réagir en championnat. Naples se déplace à Venise avec l’objectif de prendre trois points précieux pour éviter de perdre davantage de terrain sur les équipes de tête en Serie A.