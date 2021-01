Chelsea : le petit coup de pression de Frank Lampard à ses joueurs

Alors qu'il était sur une bonne série, Chelsea a perdu gros en décembre. Sur les cinq derniers matches de Premier League, les Blues n'en ont gagné qu'un seul, le 21 contre West Ham (3-0). Sinon, l'équipe de Frank Lampard a perdu trois fois, donc ce lourd revers contre Arsenal (1-3), et a fait match nul face à Aston Villa (1-1). Alors avant d'affronter Manchester City dans le choc de la 17e journée, le coach du club londonien a mis un léger coup de pression à ses troupes.

La suite après cette publicité

«Arsenal a probablement été, à mon avis, la pire performance de la saison, à cause de notre première période, pas de la seconde. Contre Villa, nous avions plus d'énergie et nous avons eu des occasions où nous aurions dû gagner le match, mais nous devons maintenir ce niveau d'énergie. C'était lent contre Arsenal, il faut être rapide contre Manchester City. Il faut aussi être discipliné contre eux sur le plan défensif. Je veux donc beaucoup de discipline en défense et beaucoup de vitesse dans notre jeu en attaque», a lâché le coach anglais.