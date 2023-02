Affaire Negreira : la drôle de réaction du Real Madrid sur le scandale d’arbitrage du FC Barcelone

L’affaire Negreira continue de faire parler en Espagne. Alors qu’il a été découvert que le Barça a déboursé au total plus d’un million d’euros à cet ancien arbitre pour avoir des rapports et des conseils sur certains arbitres officiant en Liga, des témoignages et des révélations sont publiés presque tous les jours chez nos voisins espagnols.

En fin de semaine, Catalunya Radio a dévoilé qu’un arbitre de Liga avait à l’époque déposé une plainte contre Enriquez Negreira pour délit présumé de corruption sportive ou de fraude sportive. Il expliquait que Negreira pouvait bien avoir une influence sur les arbitres et que l’argent reçu par le Barça était pour le moins suspect. Et voilà que Marca dévoile de nouvelles informations sur la vision des choses du Real Madrid, jusqu’ici très discret à ce sujet.

Le Real agissait déjà dans l’ombre

Le média madrilène indique que le Real Madrid a déjà des soupçons depuis deux décennies déjà, et que les dirigeants madrilènes avaient ainsi dénoncé des situations arbitrales un peu douteuses par le passé. Des cartes et des coups de fil avaient notamment été passés à la Fédération pour se plaindre de certaines choses, notamment pendant l’ère Mourinho, qui n’hésitait pas à évoquer un arbitrage anti-Madrid en public lors de ses apparitions devant les médias.

Si le Real Madrid ne va pas se positionner publiquement sur cette affaire, notamment pour ne pas se joindre à Javier Tebas avec qui le club est en froid, les Madrilènes n’ont pas vraiment été pris de court par cette histoire, contrairement à la plupart des autres clubs de Liga. Plus qu’à attendre de voir comment terminera cette affaire, qui s’érige en plus gros scandale de l’histoire récente du foot ibérique…