PSG : la méthode radicale de Luis Campos pour pousser les placardisés au départ

La suite après cette publicité

«On ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes», «Maintenant, la position du PSG est claire : les joueurs qui ne font pas partie du projet devront partir. Certains ont profité de la situation, maintenant c’est fini !» Nasser Al-Khelaïfi l'a dit et répété dans un entretien accordé au Parisien mardi dernier, les méthodes vont changer au PSG cette saison. Fini les caprices et bonjour la sueur.

Reste à mettre tout ça en place. C'est notamment pour cette nouvelle philosophie que le champion de France en titre a fait appel à Luis Campos. Le nouvel homme fort de l'organigramme a pour mission, en compagnie d'Antero Henrique, de se séparer de tous les indésirables du club. Et ils sont nombreux car on peut d'ores et déjà cités Icardi, Kurzawa, Draxler, Herrera, Kehrer ou encore Wijnaldum et Danilo Pereira.

Campos envisage de créer un loft

Problème, ils ne souhaitent pas vraiment partir, bien conscients de toucher un salaire particulièrement élevé qu'ils n'obtiendraient pas ailleurs, et de faire partie de l'un des meilleurs effectifs du monde. Le PSG fera tout pour les convaincre de quitter le navire et s'ils refusent, Luis Campos aura recours à une technique qu'il connaît bien : la constitution d'un loft. En d'autres termes, les récalcitrants seront mis à l'écart.

C'est Le Parisien qui dévoile cette information ce matin, sans citer de nom. Le Portugais a déjà employé cette méthode lors de son arrivée à Lille, constituant un second groupe de joueurs qui faisait tout à l'écart du premier groupe. Ainsi, l'idée de deux scindé l'effectif en deux lors de la reprise dès le 4 juillet fait son chemin. Les placardisés pourraient même ne pas être convoqués pour la tournée au Japon du 17 au 25 juillet. La menace est bien réelle.