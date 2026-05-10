Nice : Claude Puel lance un avertissement sur Metz

Au micro de Ligue 1+, Claude Puel n’a pas caché son immense déception après le revers niçois à Auxerre (2-1) qui place l’OGC Nice en position de barragiste à une journée de la fin. «Je pense qu’on a fait une bonne entame. On fait vingt bonnes minutes, on ouvre le score. Que ce soit au niveau du jeu, que ce soit dans l’intensité, on était bien en place. Et puis derrière, on n’a pas continué à produire du jeu. On s’est contenté d’assurer défensivement, de faire un bloc bas et on n’a plus eu les intentions pour se projeter, pour aller marquer un deuxième but. À partir de là, on a manqué d’intensité, de productivité pour prendre les espaces et leur faire mal».

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«Et puis cette équipe a repris petit à petit confiance, nous a mis sous pression et elle est revenue au score. Je dirais que globalement, elle mérite sa victoire parce qu’elle a été plus entreprenante que nous. Il va falloir bien récupérer, se remettre en question, préparer le match de Metz. Mais on se doit faire beaucoup mieux dans l’intensité, dans la qualité de jeu et surtout ne pas déjouer. On a des qualités, il faut les montrer, il faut les exercer. Et sur la durée du match, on n’a pas été suffisant. Auxerre aura son destin entre les mains lors de la dernière journée, mais affrontera un adversaire difficile, le LOSC, qui joue une qualification en Ligue des champions. Metz est une bonne équipe. Les les joueurs sont libérés, ils font de très bons matchs depuis depuis un moment et il ne faut pas mésestimer».