La réaction enflammée de Nasser al-Khelaïfi après la nouvelle finale historique du PSG

Difficile de descendre de son nuage lorsqu’on est supporter du PSG en ce moment. Un an après avoir écrit l’histoire à Munich en y remportant leur première Ligue des Champions face à l’Inter Milan (5-0), les Parisiens ont à nouveau validé leur billet pour la finale. Victorieux au match aller dans ce qui restera l’un des plus grands matchs du siècle en C1 (5-4), les hommes de Luis Enrique ont mis le caractère et la personnalité pour arracher un nul en Allemagne (1-1).

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Paris va ainsi devenir le premier club français à disputer trois finales de Ligue des Champions (2020, 2025, 2026), et aura l’occasion de devenir la deuxième équipe à remporter deux C1 de suite au XXIe siècle après le Real Madrid (2016, 2017, 2018). Telle est l’ambition de Nasser al-Khelaïfi, qui l’avait déjà affirmée publiquement l’année dernière au sortir du premier sacre du PSG dans la compétition.

«On veut écrire une plus grande histoire encore»

«C’est magnifique, deux finales, on veut aller chercher la deuxième étoile. J’ai parlé avec les joueurs, on a des guerriers, on a une équipe solide, on est venu ici pour gagner. On a beaucoup de respect pour le Bayern Munich qui est une grande équipe, qui a de grands joueurs, et qui fait partie des meilleurs clubs. On a créé l’une des grandes histoires du PSG ici l’année dernière, on veut écrire une plus grande histoire encore», souriait le patron parisien, ému au micro de Canal.

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«C’est notre rêve de la regagner, on a une jeune équipe magnifique, ils se battent ensemble, la star c’est l’équipe, tout le monde se bat, vous voyez encore à la dernière minute Kvaratskhelia… c’est le football, c’est le Paris Saint-Germain, on a le meilleur coach au monde, les meilleurs supporters. Ce soir, je n’ai entendu que nos supporters, ils croient en nous, et c’est magnifique.» Les Parisiens pourront célébrer ce soir, puis il sera ensuite vite question de se tourner vers Budapest, le 30 mai.