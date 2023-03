Atlético de Madrid : Rodrigo de Paul rêve de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Lionel Messi nage toujours en eaux troubles devant son avenir, et les fantasmes à son sujet se multiplient. Ce jeudi, c’est son coéquipier et ami en sélection, Rodrigo De Paul, qui s’est prononcé sur le futur de La Pulga. Invité sur la radio espagnole Cadena Ser, le joueur de l’Atlético de Madrid n’a pas été en mesure de répondre à la question des journalistes sur la potentielle prolongation de son ami au PSG, mais il n’a pas caché son envie de le voir rejoindre les Colchoneros.

«Qu’il vienne ici, à Madrid, a lancé le joueur, dont le rôle de «garde du corps» de La Pulga avait amusé la galerie lors du dernier Mondial. On dit à Angelito (Angel Correa, ndlr) de lui donner le numéro 10, on lui cherche un petit appartement dans le centre de Madrid, a-t-il plaisanté, avant d’assurer que Messi avait encore à donner sur les terrains de football. C’est de la magie ce que fait Leo. On ne cesse jamais de le comprendre ou de le lire. C’est un extraterrestre, un animal. Lorsque vous vous préparez parce que vous sentez que vous allez perdre le ballon parce qu’il est entre trois ou quatre, il sort de ces situations.»

