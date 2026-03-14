Brest : Dina-Ebimbe n’a pas bien vécu son transfert avorté à Monaco

Un an après un transfert avorté vers l’AS Monaco, Dina-Ebimbe est revenu sur cet épisode marquant de sa carrière lors de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. À l’hiver 2024-2025, le milieu appartenant alors à l’Eintracht Francfort devait rejoindre le club de la Principauté sous la forme d’un prêt. Mais après sa visite médicale, les dirigeants monégasques ont finalement décidé d’annuler l’opération. Une décision difficile à encaisser pour le joueur formé au PSG : « ils ont estimé que je n’étais pas prêt physiquement. C’est une décision que je respecte, mais c’est vrai que ça n’a pas été facile à vivre pour moi. La famille, les proches, tout le monde se pose énormément de questions. Les gens pensaient que j’étais un joueur qui n’était plus en forme et qui n’avait plus la capacité d’enchaîner les matchs. C’était dur à vivre. »

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Désormais à Brest, Dina-Ebimbe assure toutefois avoir tourné la page avant de retrouver Monaco en Ligue 1. « Je n’ai aucun esprit revanchard. Le foot, c’est un business. Il faut savoir garder la tête froide et avancer. » L’ancien Titi parisien a également évoqué son passage au Paris Saint-Germain, comparant l’effectif de son époque à celui qui a ensuite remporté la C1. Selon lui, la différence s’explique par l’équilibre collectif : « je pense que c’est une équipe beaucoup plus hybride. Les joueurs sont capables de jouer sur plusieurs postes. L’intensité est différente également. Ils mouillent le maillot. À mon époque il y avait énormément de talents mais quand tu mixes intensité, solidarité, courage, humilité, ça donne une équipe super forte. »