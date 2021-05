AS Roma : Edin Dzeko courtisé par le LA Galaxy

À 35 ans et après avoir passé 5 ans à la Roma, Edin Dzeko pourrait quitter la capitale italienne cet été. L’attaquant bosnien est d’ailleurs courtisé par le LA Galaxy, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport aujourd’hui. À un an de la fin de son contrat avec la Louve, un départ pour les États-Unis pourrait être une bonne solution pour tout le monde, y compris pour le club qui se libérerait de son salaire (7,5 millions par an).

Mais pour autant, l’ancien buteur de Manchester City n’a pas encore fait son choix et le journal au papier rose ajoute qu’il attendrait de pouvoir discuter avec José Mourinho avant de faire un choix concernant son avenir. Le futur entraîneur de la Roma débarquera cet été et pourrait changer la donne dans ce dossier, reste désormais à savoir ce qu’il souhaite faire de Dzeko.