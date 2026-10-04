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UEFA Nations League

Portugal : la nouvelle sortie de Jorge Jesus sur Cristiano Ronaldo

Par Josué Cassé
1 min.
Cristiano Ronaldo @Maxppp

Alors que l’avenir de Cristiano Ronaldo avec le Portugal suscite encore des interrogations, Jorge Jesus a une nouvelle fois affirmé après la victoire des siens face à la Norvège que l’attaquant d’Al-Nassr avait encore un avenir international.

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«Tout est ouvert. Cris doit décider de sa vie. Ça ne dépend pas de moi. C’était un malentendu et, à mon avis, c’est facile à résoudre. Je ne suis pas triste, c’est lui qui décide», a ainsi déclaré le sélectionneur portugais. Des propos qui laissent entendre qu’une issue favorable reste possible, malgré les tensions apparues récemment.

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