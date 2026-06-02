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Ligue 1

PSG : Randal Kolo Muani a choisi son prochain club

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Randal Kolo Muani @Maxppp

Randal Kolo Muani espérait vivre un été bien différent. L’attaquant tricolore n’a pas été retenu par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2026. Une déception pour l’avant-centre, qui va désormais se concentrer sur la quête de son prochain club puisqu’il ne restera pas à Tottenham, où il était en prêt cette saison, ni au PSG, qui souhaite le vendre.

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Ce mardi, le Corriere dello Sport assure que RKM a déjà fait son choix et veut retourner à la Juventus, où il était en prêt la saison d’avant. Il a même hâte de retourner en Italie assure le média transalpin. Les Piémontais veulent d’ailleurs boucler ce dossier très rapidement. Des discussions ont été relancées entre les dirigeants des deux écuries européennes.

Pub. le - MAJ le
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