Le Barça a deux problèmes de taille pour le prochain mercato

Désireux de renforcer son effectif, le FC Barcelone de Xavi présentera très certainement un nouveau visage la saison prochaine. Mais pour parvenir à ses fins, les dirigeants du club catalan vont devoir régler deux problèmes de taille avant le mercato estival. En effet, comme indiqué par SPORT, ce lundi, les hautes sphères barcelonaises vont devoir s'activer sur le plan économique pour entrer dans les clous du fair-play financier. À l’heure actuelle, le Barça présente, à ce titre, un bilan négatif (-144 millions d’euros). Si le club blaugrana va s'offrir Andreas Chirstensen et Franck Kessié pour la saison prochaine, il ne peut, pour l'instant, pas les inscrire.

Pour résoudre le problème du fair-play, la cellule économique travaille donc sur différents leviers et l’un d’entre eux, comme l’a annoncé il y a quelques semaines le président Joan Laporta, sera effectif avant la fin de la saison. Ainsi, le plus avancé est celui de CVC, qui pourrait rapporter au club environ 270 millions d’euros. La vente de 49% de Barça Studios pour 350 millions d’euros est également en cours de négociation et l’avenir de Barça Licensing & Merchandising est à l’étude. D'autre part, le Barça devra également dégraisser avant de libérer de la masse salariale et ainsi accueillir de nouveaux joueurs. Dans cette optique, Neto, Dest, Mingueza, Lenglet, Umtiti, Riqui Puig, Memphis ou encore Braithwaite pourraient prochainement quitter la Catalogne.