Jean-Marc Furlan atteint d’une maladie neurodégénérative

Éloigné du football professionnel depuis son départ du SM Caen en novembre 2023, Jean-Marc Furlan souffre depuis plusieurs années d’une maladie neurodégénérative. Son épouse, Cécile Traverse Furlan, révèle la maladie de l’ancien joueur et entraîneur dans un livre écrit avec Clément Commolet, « Jean-Marc Furlan, le don d’une vie », qui paraîtra ce jeudi 1er octobre aux éditions Amphora. Préfacé par Raphaël Varane, l’ouvrage revient notamment sur les difficultés rencontrées par celui qui a occupé de nombreux bancs du football français au cours de sa carrière.

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Cécile Traverse Furlan explique notamment que l’état de santé de son mari permet de mieux comprendre son éloignement progressif du milieu. « Les maladies expliquent sa disparition à bas bruit du monde du football depuis son licenciement du SM Caen », écrit-elle. Selon Ouest-France, qui a publié plusieurs extraits du livre avant sa sortie, des liens possibles avec les commotions cérébrales subies durant sa carrière ainsi qu’avec l’intensité de son métier d’entraîneur sont évoqués dans l’ouvrage.