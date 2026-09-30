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Jean-Marc Furlan atteint d’une maladie neurodégénérative

Par Sasha Nahon
1 min.
Jean-Marc Furlan @Maxppp

Éloigné du football professionnel depuis son départ du SM Caen en novembre 2023, Jean-Marc Furlan souffre depuis plusieurs années d’une maladie neurodégénérative. Son épouse, Cécile Traverse Furlan, révèle la maladie de l’ancien joueur et entraîneur dans un livre écrit avec Clément Commolet, « Jean-Marc Furlan, le don d’une vie », qui paraîtra ce jeudi 1er octobre aux éditions Amphora. Préfacé par Raphaël Varane, l’ouvrage revient notamment sur les difficultés rencontrées par celui qui a occupé de nombreux bancs du football français au cours de sa carrière.

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Cécile Traverse Furlan explique notamment que l’état de santé de son mari permet de mieux comprendre son éloignement progressif du milieu. « Les maladies expliquent sa disparition à bas bruit du monde du football depuis son licenciement du SM Caen », écrit-elle. Selon Ouest-France, qui a publié plusieurs extraits du livre avant sa sortie, des liens possibles avec les commotions cérébrales subies durant sa carrière ainsi qu’avec l’intensité de son métier d’entraîneur sont évoqués dans l’ouvrage.

Pub. le - MAJ le
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