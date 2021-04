OL : Rudi Garcia est contre la Super League

La Super League fait l'unanimité...contre elle. De nombreux acteurs du monde du football montent au créneau depuis dimanche pour manifester leur désaccord avec cette compétition lancée par douze écuries européennes. Du côté de Lyon, Rudi Garcia n'a pas mâché ses mots pour dire ce qu'il pensait de la Super League ce mardi après-midi en conférence de presse.

«J'ai découvert ça dimanche donc c'était l'officialisation du projet. Heureusement, pour le moment le mot projet est capital. Qui dit projet, dit ça peut ne pas se faire. J'espère que ça ne se fera pas. C'est quelque chose qui se prépare et s'est préparé. C'est très impopulaire. C'est la mort de l'émotion, du foot. Si on joue à ce jeu-là depuis qu'on est petit, c'est pour jouer et attendre de grands matches chaque saison (en Ligue des Champions). Avec cette formule, il y aurait des grands matches toute l'année. (...) Je ne vois pas où est l'intérêt sportif et émotionnel de la chose. Je vois bien, par contre, l'intérêt économique. » Le message est clair !