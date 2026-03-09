Menu Rechercher
Barça : Joan Laporta répond sèchement aux accusations de Xavi

Joan Laporta, le président du FC Barcelone @Maxppp

Joan Laporta a réagi aux accusations explosives de Xavi Hernandez concernant le refus de retour de Lionel Messi au Barça en 2023. Lors du premier débat électoral, l’ancien président s’est dit « surpris » et « blessé » par les propos de son ancien entraîneur : « le fait est que, lorsque je lis ces déclarations de Xavi, je pense à Flick. Des décisions très difficiles ont été prises pour le club. J’ai fait ce que j’avais à faire. Avec quasiment les mêmes joueurs, Xavi aurait perdu et Flick aurait gagné. »

Laporta a également critiqué l’angle politique pris par Xavi dans son interview, estimant qu’il avait été « instrumentalisé par Font » : « lui et Yuste ont défendu la continuité de Xavi jusqu’au bout. C’est un style que je n’aime pas, et que les supporters du Barça n’aiment pas. » Le président sortant tente ainsi de se défendre à une semaine des élections…

