L'OM intensifie l'opération séduction pour Gerson

Optimisme. L'Olympique de Marseille a passé la journée de ce jeudi à négocier avec Flamengo pour le transfert de Gerson, qui soufflait d'ailleurs ses 24 bougies. Et à en croire les échos brésiliens de ces échanges, les Phocéens peuvent être raisonnablement optimistes.

Les positions entre les deux clubs semblent se rapprocher même s'il n'y a pas encore d'accord. Les bases d'une opération à 25 M€ plus bonus (6 M€ évoqués) et un pourcentage à la revente en faveur des Cariocas (10 ou 20%) sont avancées par O Globoesporte. Le Mengão a l'air de s'être fait au départ de son n° 8, sous contrat jusqu'en décembre 2023, et ne lui a pas présenté d'offre de prolongation ou d'augmentation suite à l'offensive marseillaise.

Opération séduction lancée

Nouveauté, là où le milieu de terrain paraissait hésitant, le média brésilien explique que, s'il réfléchit évidemment toujours, l'option OM lui parle. Un accord salarial et contractuel ne sera pas un obstacle à surmonter. Après un premier échec en Europe (AS Roma et Fiorentina), l'Auriverde attend des certitudes sur son adaptation et son temps de jeu. Les Olympiens ne cessent de le rassurer, lui montrant les exemples de ses compatriotes en lumière en Ligue 1, de Neymar à Bruno Guimarães en passant par Luiz Araujo ou encore Thiago Mendes.

La présence de Jorge Sampaoli, qui le connaît sur le bout des doigts depuis son mandat à la tête de l'Atlético Mineiro et entend en faire un de ses leaders techniques, est un autre argument massif. De nouvelles discussions devraient se tenir dans le week-end, en marge du derby de Rio de Janeiro contre Fluminense. Mais l'essentiel est acquis, l'OM peut toujours y croire.