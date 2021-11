MU : Ole Gunnar Solskjaer sur le banc après la trêve

Sur un siège éjectable depuis plusieurs semaines en raison des résultats insuffisants en Premier League, l'entraîneur de Manchester United Ole Gunnar Solskjaer n'est pas certain de garder son poste jusqu'à l'issue de la saison. En effet, la formation mancunienne n'a enregistré qu'une seule victoire sur ses six derniers matches en championnat, perdant ainsi trois places au classement. Au delà de ça, le jeu proposé par le Norvégien est bien loin des attentes des supporters, surtout après le mercato estival réalisé, avec les arrivées de Jadon Sancho, Raphaël Varane et le retour à la maison de Cristiano Ronaldo.

Cependant, selon les informations du Guardian, il devrait être présent sur le banc des Red Devils lors du déplacement à Watford, prévu après la trêve internationale dans le cadre de la 12e journée de Premier League. L'occasion pour lui de se relancer et de ne pas avoir beaucoup de retard pour le podium de PL, déjà à 6 points du troisième West Ham. En cas d'un non-résultat face au promu dans deux semaines, l'avenir de celui qu'on nommait le «Baby-face killer» pourrait être de plus en plus menacé...