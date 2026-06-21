Coupe du Monde 2026 : polémique en vue avec l’Angleterre et Thomas Partey

Après son entrée en matière réussie face à la Croatie plus tôt cette semaine, avec un large succès 4-2, l’Angleterre devra confirmer mardi soir à 22h. En face, une ancienne colonie britannique, le Ghana, où on compte d’ailleurs plusieurs joueurs formés au Royaume-Uni. Et chez nos voisins britanniques, on parle presque plus d’un joueur ghanéen que d’Harry Kane, Declan Rice ou Marcus Rashford…

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Effectivement, les regards sont déjà tournés vers… Thomas Partey. Ciblé par des poursuites judiciaires au Royaume-Uni pour des faits présumés de viol - il sera jugé en 2027 - le milieu de Villarreal n’a pas pu disputer le premier match de son équipe, remporté 1-0 face au Panama. Et pour cause, le Canada ne l’a pas laissé entrer sur son territoire, mais il devrait bien être là contre les Anglais, à Foxborough, dans le Massachusetts.

Les joueurs anglais pourront le saluer

Un sujet qui crée déjà des tensions en Angleterre. Et pour cause, la FA avait même, un temps, pensé à empêcher les joueurs de Thomas Tuchel de serrer la main au milieu de terrain passé par Arsenal. Comme l’indiquent divers médias comme le Daily Mail, la Fédération Anglaise a finalement décidé de laisser les joueurs choisir. Ils auront donc la possibilité de saluer - ou non - celui qu’ils ont, pour beaucoup, côtoyé ou affronté pendant son aventure à Arsenal entre 2020 et 2025.

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Ce qui est certain, c’est que dans un pays déjà marqué par l’affaire Greenwood, tout ce qui se passera avant, pendant et après le match avec l’international ghanéen va être scruté de très près et observé à la loupe. Ce sujet cristallise les tensions, à l’image de cet article publié dans The Times, où on regrette que deux joueurs accusés de viol (Partey et Hakimi) puissent participer au Mondial. Nul doute que les joueurs qui auront des gestes d’affection avec leur ancien rival/coéquipier - ce pourrait être le cas de Declan Rice ou Bukayo Saka - risquent d’être sévèrement réprimandés par l’opinion publique…