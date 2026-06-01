CdM 2026 : la liste du Paraguay avec Julio Enciso

Les dernières listes pour la Coupe du Monde sortent à un peu plus d’une semaine du coup d’envoi officiel de la compétition. Ce lundi, c’est le Paraguay qui a dévoilé sa liste des joueurs convoqués pour cette 23e édition du Mondial. Parmi le groupe de 26 noms choisis par Gustavo Alfaro, on y retrouve notamment le défenseur de Sunderland Omar Alderete, ainsi que le Strasbourgeois Julio Enciso.

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¡Todo un país con ustedes!



📋 Esta es la lista final del profe Gustavo Alfaro para representar a Paraguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026.



¡La #Albirroja ⚪🔴 está de vuelta!#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/mbxDBYzCEo — Selección Paraguaya (@Albirroja) June 1, 2026

L’ancien joueur de Newcastle, Miguel Almirón, est également présent dans ce groupe de La Albirroja. Versé dans le groupe D, le Paraguay affrontera les États-Unis à Los Angeles (le 13 juin), puis la Turquie (le 20 juin) et l’Australie (le 26 juin) à Santa Clara. Avant ces trois échéances, les Paraguayens joueront un amical face au Nicaragua, samedi.

La liste du Paraguay :

Gardiens : Orlando Gill (San Lorenzo), Roberto Junior Fernández (Cerro Porteno), Gastón Olveira (Olimpia)

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Défenseurs : Juan Cáceres (Dinamio Moscow), Gustavo Velázquez (Cerro Porteno), Gustavo Gómez (Palmeiras), Junior Alonso (Atletico Mineiro), José Canale (Lanus), Omar Alderete (Sunderland), Alexandro Maidana (Talleres), Fabián Balbuena (Gremio)

Milieux : Diego Gómez (Brighton), Maurício Magalhães (Palmeiras), Damián Bobadilla (São Paulo), Braian Ojeda (Orlando City), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Matías Galarza (Atlanta United), Alejandro Gamarra (Al-Ain)

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Attaquants : Gustavo Caballero (Portsmouth), Ramón Sosa (Palmeiras), Álex Arce (Independiente Rivadavia), Isidro Pitta (Red Bull Bragantino), Gabriel Ávalos (Independiente), Miguel Almirón (Atlanta United), Julio Enciso (Strasbourg), Antonio Sanabria (Cremonese)