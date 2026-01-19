Menu Rechercher
Commenter 7
Ligue des Champions

LdC : le groupe de l’AS Monaco pour affronter le Real Madrid

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Monaco célèbre un but face à Metz en Ligue 1 @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ SPORT
Real Madrid Monaco Voir sur CANAL+ SPORT

L’AS Monaco joue une partie de son avenir européen mardi soir sur la pelouse de Santiao Bernabeu, face au Real Madrid. Une affiche prestigieuse pour des Monégasques en grande difficulté en Ligue 1, avec une nouvelle défaite ce weekend à domicile contre Lorient.

La suite après cette publicité
AS Monaco 🇲🇨
Le groupe pour le déplacement à Madrid ⚔️

‣ #RMAASM
Voir sur X

Pour le déplacement à Madrid, l’entraîneur Sébastien Pocognoli est toujours privé de Pogba, Hradecki et Mawissa, à l’infirmerie.

Le groupe pour le choc face au Real Madrid :

Gardiens :

Philipp KÖHN, Yann LIENARD, Jules STAWIECKI

Défenseurs :

Eric DIER, Caio HENRIQUE, Thilo KEHRER, Samuel NIBOMBÉ, Kassoum OUATTARA, Jordan TEZE, VANDERSON

Milieux :

Maghnes AKLIOUCHE, Aladji BAMBA, Mamadou COULIBALY, Aleksandr GOLOVIN, Stanis IDUMBO, Ilane TOURÉ, Denis ZAKARIA

Attaquants :

Folarin BALOGUN, Mika BIERETH, Ansu FATI, George ILENIKHENA, Lucas MICHAL

Point médical :

Paul Pogba et Christian Mawissa poursuivent leur réathlétisation
Lukáš Hrádecký est en soins

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Monaco
Real Madrid

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Monaco Logo Monaco
Real Madrid Logo Real Madrid CF
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier