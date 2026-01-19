LdC : le groupe de l’AS Monaco pour affronter le Real Madrid
L’AS Monaco joue une partie de son avenir européen mardi soir sur la pelouse de Santiao Bernabeu, face au Real Madrid. Une affiche prestigieuse pour des Monégasques en grande difficulté en Ligue 1, avec une nouvelle défaite ce weekend à domicile contre Lorient.
Pour le déplacement à Madrid, l’entraîneur Sébastien Pocognoli est toujours privé de Pogba, Hradecki et Mawissa, à l’infirmerie.
Le groupe pour le choc face au Real Madrid :
Gardiens :
Philipp KÖHN, Yann LIENARD, Jules STAWIECKI
Défenseurs :
Eric DIER, Caio HENRIQUE, Thilo KEHRER, Samuel NIBOMBÉ, Kassoum OUATTARA, Jordan TEZE, VANDERSON
Milieux :
Maghnes AKLIOUCHE, Aladji BAMBA, Mamadou COULIBALY, Aleksandr GOLOVIN, Stanis IDUMBO, Ilane TOURÉ, Denis ZAKARIA
Attaquants :
Folarin BALOGUN, Mika BIERETH, Ansu FATI, George ILENIKHENA, Lucas MICHAL
Point médical :
Paul Pogba et Christian Mawissa poursuivent leur réathlétisation
Lukáš Hrádecký est en soins
