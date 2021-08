Ce qui attend le FC Barcelone pour la fin du mercato

« D’une part, je comprends, parce que les fans veulent ce qu’il y a de mieux pour cette équipe, mais il faut être réaliste. Économiquement, nous ne pouvons pas rivaliser avec City, United ou Paris. Il faut travailler pour changer les choses. Et ça durera un certain temps, ce ne se fera pas du jour au lendemain ». Samedi, en conférence de presse, Ronald Koeman était très clair au sujet du mercato barcelonais.

Et comme l'indique Sport, les supporters du Barça et le coach néerlandais vont devoir se contenter de ce qu'ils ont déjà. Il y avait certes eu des rumeurs d'arrivées de dernière minute, comme Luuk de Jong (Séville) par exemple, mais il n'en sera rien. Le média est très clair : il n'y aura pas de nouvelle recrue estivale pour le FC Barcelone.

Et les départs alors ?

La situation financière irrespirable empêche tout mouvement de dernière minute, et ce alors que Ronald Koeman attendait au moins un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant de pointe. Le média rajoute que les jeunes, comme Nico, Demir et Gavi, seront les recrues, en plus d'Aguero, Eric Garcia, Memphis Depay et Emerson. Dans le même temps, ça ne s'accélère pas dans le sens des départs.

Samuel Umtiti et Miralem Pjanic, indésirables depuis un bon moment déjà, ne trouvent pas preneur. Le FC Barcelone ne libère donc pas de masse salariale, et se retrouve sans le sou pour recruter. Et ce, alors que Koeman a fait savoir qu'il souhaite un effectif plus court...