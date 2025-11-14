Un club a contacté le Barça pour recruter Marc-André ter Stegen

Interrogé sur l’état de forme de Marc-André ter Stegen, le sélectionneur allemand, Julian Nagelsmann, a publiquement invité le gardien de 33 ans à plier bagage dès cet hiver. «J’ai eu une longue conversation téléphonique avec lui la semaine dernière. Il va bien, c’est le plus important. Je pense que le mercato hivernal n’est jamais facile. Je n’ai pas dit qu’il devait jouer pour un club de haut niveau - le plus important, c’est qu’il joue, que ce soit dans un club de haut niveau ou non».

Aujourd’hui, Sport nous apprend qu’un club a déjà sollicité le FC Barcelone. Il s’agit des Turcs de Besiktas. Les Stambouliotes aimeraient se faire prêter l’Allemand jusqu’à la fin de la saison. Ter Stegen sera-t-il sensible à cette approche ? Le quotidien ajoute que l’entourage de l’ancien pensionnaire du Borussia Mönchengladbach, dont le contrat court jusqu’en 2028, a également été contacté par Besiktas. À suivre.