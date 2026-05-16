Chelsea va accélèrer pour Xabi Alonso après la finale de FA Cup

Chelsea souhaite accélérer très nettement son processus de nomination pour son futur entraîneur principal. Le club londonien, en quête d’un nouveau projet après une saison jugée compliquée, a déjà multiplié les échanges avec plusieurs candidats, dont Xabi Alonso qui apparaît aujourd’hui comme le profil le plus apprécié en interne. L’ancien technicien du Bayer Leverkusen et du Real Madrid, auteur d’un travail remarqué en Bundesliga, serait bel et bien l’option principale des Blues.

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Selon The Telegraph, l’issue de la finale de FA Cup face à Manchester City pourrait servir de déclencheur. Chelsea souhaite en effet finaliser l’arrivée de son futur coach « dans les jours suivant la finale », avec l’ambition d’avancer rapidement une fois l’échéance passée. Le club entend éviter une longue période d’incertitude et pourrait donc intensifier les discussions dès la semaine prochaine, Xabi Alonso restant identifié comme le principal favori à ce stade du dossier.