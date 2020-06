Real Madrid : un an de plus offert à Sergio Ramos

Voilà une nouvelle qui devrait redonner le sourire aux supporters du Real Madrid en attendant le retour de la Liga en fin de semaine. Alors que Sergio Ramos (34 ans), défenseur et capitaine emblématique des Merengues, possède un contrat expirant en juin 2021, As annonce ce mardi que la direction de la Casa Blanca va offrir une prolongation d'un an au champion du monde 2010, étendant son bail jusqu'en 2022.

La volonté des deux parties était semblable. Les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu souhaitaient prolonger l'aventure de l'Espagnol. Si rien n'est encore fait officiellement, il ne manquerait que la signature selon le quotidien madrilène, qui assure que tout est déjà réglé. «Si le club veut que je continue, je continuerai ici», avait déclaré Sergio Ramos en février dernier. La belle histoire entre l'homme aux 21 trophées, débarqué contre 27 M€ en provenance du FC Séville en 2005, et le Real Madrid devrait donc se poursuivre un peu plus longtemps.