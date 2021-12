Romelu Lukaku vole au secours de Vincent Kompany, victime d'insultes racistes

Après le match nul acquis sur la pelouse du Club Bruges (2-2), l'entraîneur d'Anderlecht Vincent Kompany a confié sa colère en zone mixte en raison d'insultes racistes en provenance des tribunes brugeoises : «je ne vais pas parler du match aujourd'hui. Je quitte ce match dégouté. Pendant toute la rencontre, moi et mon staff avons été insultés. Des injures racistes qui visaient aussi les joueurs. La journée se clôture donc mal. Je vais m’abstenir de tout commentaire. Je vais me réunir avec mon staff et avec les gens qui comptent pour moi. On ne devrait plus vivre ça aujourd'hui. Au revoir.»

Des incidents qui ont interpellé son compatriote et ancien coéquipier chez les Diables Rouges Romelu Lukaku. Dans une story postée sur ses réseaux sociaux, l'attaquant belge de Chelsea s'est insurgé contre les injures discriminatoires, tout en demandant des décisions plus marquantes de la part des instances du football belge pour éviter des récidives : «j'espère que vous allez prendre des actions concrètes. Qu'une icône comme Vincent Kompany soit insultée à cause de sa couleur de peau... Assez, c'est assez! Allez-vous faire voir avec vos hashtags, prenez maintenant des actions concrètes.»