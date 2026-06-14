CdM 2026 : les images impressionnantes des supporters équatoriens sur les marches de Rocky

Philadelphie a pris des airs de Quito ce week-end. À quelques minutes de l’entrée en lice de l’Équateur dans la Coupe du Monde 2026, plusieurs centaines de supporters de la Tri se sont réunis au pied des mythiques marches du Philadelphia Museum of Art pour un immense rassemblement aux couleurs jaune, bleu et rouge. Chants, tambours, fumigènes et drapeaux ont animé le centre-ville dans une ambiance festive, offrant l’une des premières démonstrations de ferveur populaire de ce Mondial organisé aux États-Unis.

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COMPATRIOTAS VISTEN A ROCKY DE ECUADOR EN FILADELFIA Y DESAFÍAN LA “MALA SUERTE” ANTES DEL DEBUT DE LA TRI 🇪🇨



Filadelfia se tiñó de amarillo, azul y rojo este sábado. Un banderazo masivo reunió a cientos de hinchas de @LaTri con cánticos y banderas mientras el Mundial 2026 ya… pic.twitter.com/dIHMkPPiSF — Periodismo Público Ecuador (@PeriodismoP_Ec) June 14, 2026

Le moment le plus marquant est toutefois venu de la statue de Rocky Balboa. Des supporters l’ont habillée d’un maillot et d’un drapeau équatoriens, malgré une célèbre superstition locale selon laquelle toute équipe qui « s’approprie » Rocky avant un grand événement sportif serait frappée par la malchance. Un défi assumé par les fans équatoriens, bien décidés à faire mentir la légende avant le premier match de leur sélection face à la Côte d’Ivoire. Les images, largement relayées sur les réseaux sociaux, symbolisent déjà l’enthousiasme des supporters sud-américains dans cette Coupe du monde.