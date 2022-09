Ballon d'Or : Didier Deschamps soutient Karim Benzema

DD soutient KB9 dans sa quête du Ballon d'Or. Interrogé à ce sujet après la défaite 2-0 contre le Danemark en Ligue des Nations, le sélectionneur de l'équipe de France a été clair sur la question. Karim Benzema est étincelant depuis de nombreuses années avec des statistiques excellentes. Un prix comme celui-ci le mettrait dans les meilleures conditions avant la Coupe du monde au Qatar dans quelques semaines, après avoir été très bon lors du dernier Euro, marquant son retour après une longue période d'absence. Touché à la cuisse droite au début du mois lors du match de C1 contre le Celtic, Benzema espère retrouver les terrains contre Osasuna, dimanche prochain.

« J’espère que ce sera lui parce qu’il le mérite, de par ce qu’il a fait dans cette saison sportive avec son club, où il a gagné des titres importants, et avec nous aussi, où il était là à l’automne dernier pour gagner la Ligue des nations, a expliqué Deschamps. Il fait partie depuis des années des meilleurs attaquants au niveau mondial. Je pense qu’il est très bien positionné et je serais très heureux pour lui qu’il ait cette récompense-là. Il en a déjà obtenu une avec la Ligue des champions… Forcément, c’est un atout en plus pour nous à la Coupe du monde ».