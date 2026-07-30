Ester Exposito défend son couple avec Kylian Mbappé
Actrice espagnole de 26 ans, Ester Exposito dispose d’une jolie carrière au cinéma avec notamment la série espagnole élite dont elle a tenu un rôle principal pendant trois saisons avec le personnage de Carla Rosón Caleruega. En couple avec l’international français et attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé. Alors que leur histoire a fait couler beaucoup d’encre, elle a pris la parole face à certains propos diffamatoires.
«𝘊𝘦𝘴 𝘥𝘦𝘳𝘯𝘪𝘦𝘳𝘴 𝘮𝘰𝘪𝘴, 𝘦𝘵 𝘱𝘭𝘶𝘴 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘶𝘭𝘪𝘦̀𝘳𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘤𝘦𝘴 𝘥𝘦𝘳𝘯𝘪𝘦𝘳𝘴 𝘫𝘰𝘶𝘳𝘴, 𝘥𝘦 𝘧𝘢𝘶𝘴𝘴𝘦𝘴 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘦𝘵 𝘥𝘦𝘴 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘰𝘴 𝘥𝘪𝘧𝘧𝘢𝘮𝘢𝘵𝘰𝘪𝘳𝘦𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘦𝘳𝘯𝘢𝘯𝘵 𝘮𝘢 𝘷𝘪𝘦 𝘱𝘳𝘪𝘷𝘦́𝘦 𝘰𝘯𝘵 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘶𝘭𝘦́ 𝘴𝘶𝘳 𝘭𝘦𝘴 𝘳𝘦́𝘴𝘦𝘢𝘶𝘹 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘶𝘹. 𝘐𝘭𝘴 𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘳𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘥𝘦𝘯𝘵 𝘦𝘯 𝘳𝘪𝘦𝘯 𝘢̀ 𝘭𝘢 𝘳𝘦́𝘢𝘭𝘪𝘵𝘦́ 𝘯𝘪 𝘢̀ 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘯𝘦 𝘲𝘶𝘦 𝘫𝘦 𝘴𝘶𝘪𝘴. 𝘋𝘦𝘴 𝘳𝘶𝘮𝘦𝘶𝘳𝘴 𝘢𝘣𝘴𝘶𝘳𝘥𝘦𝘴, 𝘤𝘳𝘦́𝘦́𝘦𝘴 𝘥𝘢𝘯𝘴 𝘭𝘦 𝘴𝘦𝘶𝘭 𝘣𝘶𝘵 𝘥𝘦 𝘴𝘢𝘭𝘪𝘳 𝘶𝘯𝘦 𝘩𝘪𝘴𝘵𝘰𝘪𝘳𝘦 𝘦𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘥𝘦𝘶𝘹 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘯𝘦𝘴 𝘦𝘵 𝘥𝘦 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘦𝘳 𝘢𝘵𝘵𝘦𝘪𝘯𝘵𝘦 𝘢̀ 𝘮𝘢 𝘥𝘪𝘨𝘯𝘪𝘵𝘦́. 𝘛𝘰𝘶𝘵 𝘯'𝘦𝘴𝘵 𝘱𝘢𝘴 𝘱𝘦𝘳𝘮𝘪𝘴. 𝘊𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘧𝘰𝘪𝘴, 𝘫𝘦 𝘮𝘦 𝘷𝘰𝘪𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘪𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘦 𝘧𝘪𝘹𝘦𝘳 𝘶𝘯𝘦 𝘭𝘪𝘮𝘪𝘵𝘦 𝘦𝘵 𝘥'𝘦𝘯𝘨𝘢𝘨𝘦𝘳 𝘥𝘦𝘴 𝘱𝘰𝘶𝘳𝘴𝘶𝘪𝘵𝘦𝘴 𝘫𝘶𝘥𝘪𝘤𝘪𝘢𝘪𝘳𝘦𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘭𝘦𝘴 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘯𝘦𝘴 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘴𝘢𝘣𝘭𝘦𝘴», a-t-elle déclaré sur son compte instagram.
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