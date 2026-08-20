Miami : Lionel Messi marque et dédie son but à son père décédé

Lionel Messi a retrouvé le chemin des filets dans un moment chargé d’émotion. Ce mercredi, l’Argentin de 39 ans a inscrit son premier but depuis le décès de son père, Jorge Messi, lors du match nul de l’Inter Miami face au Philadelphia Union (2-2) en MLS. À la 26e minute, le capitaine floridien a éliminé Kai Wagner d’un crochet avant de déclencher une puissante frappe du pied gauche au second poteau pour donner provisoirement l’avantage à son équipe (2-1). Après avoir célébré avec ses partenaires, Messi a levé les mains et les yeux vers le ciel en hommage à son père. Il s’agit du 922e but de sa carrière et de son 13e cette saison en MLS, ce qui le place à une longueur de Petar Musa, meilleur buteur du championnat avec 14 réalisations.

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MAGIC from Messi as @InterMiamiCF take the lead over the Union! 🪄 pic.twitter.com/lJ5tpDMUIA — Major League Soccer (@MLS) August 20, 2026

Messi restait sur deux rencontres sans marquer depuis son retour d’Argentine. L’Inter Miami avait d’abord été éliminé de la Leagues Cup après une défaite contre León (3-2), avant de lourdement chuter face à Nashville (4-1) en MLS, une rencontre durant laquelle l’ancien Barcelonais avait notamment manqué un penalty. Son retour au tableau d’affichage n’a toutefois pas suffi à relancer Miami, finalement rejoint par Philadelphia et désormais sur une série de quatre matchs sans victoire. Les Floridiens comptent sept points de retard sur Nashville, leader de la Conférence Est.