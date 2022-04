Manchester United se sépare de ses deux principaux recruteurs

La suite après cette publicité

La saison prochaine, Manchester United devrait mettre en place quelques changements au sein du club. Tout d'abord, l'actuel entraineur intérimaire, Ralf Rangnick devrait intégrer la direction sportive tandis que le manager néerlandais Erik Ten Hag devrait quant à lui s'assoir sur le banc des Red Devils.

D'autres choses devraient également changer puisque selon The Athletic, le club a annoncé se séparer des deux principaux recruteurs du club Jim Lawlor et Marcel Bout, au club respectivement depuis 2005 et 2014. Ces deux départs laissent penser que le futur manager aura une plus grande force de décision que ses prédécesseurs dans le recrutement.