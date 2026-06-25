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Ligue 1

PSG : Luis Enrique travaille sur la piste Michael Olise

Par Dahbia Hattabi
1 min.
olise @Maxppp

Pour sa première Coupe du Monde, Michael Olise (24 ans) fait déjà forte impression. Le Real Madrid, qui est fan de lui, aurait d’ailleurs voulu le recruter. Mais quelques médias expliquent que les Merengues ont pris un peu de recul, conscients qu’il sera difficile l’enrôler. Mais les informations données par Kicker peuvent leur donner de l’espoir puisqu’on apprend que le Français est attiré par le club merengue.

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La publication allemande ajoute que le PSG est toujours là pour l’ancien joueur de Crystal Palace. Luis Enrique et les dirigeants parisiens l’observent de près durant ce Mondial. Ils suivent ses prestations et examinent ses relations avec Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Désiré Doué, qui jouent déjà au club. Le Bayern Munich, qui veut le prolonger, a décidément des concurrents dans les pattes.

Pub. le - MAJ le
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