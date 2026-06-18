CdM 2026 : le sélectionneur du Portugal négocie déjà avec un club !

Depuis le coup d’envoi de la Coupe du Monde, la plupart des favoris ont répondu présents excepté l’Espagne et le Portugal. La Roja n’a pas réussi à percer la défense du Cap-Vert (0-0), tandis que la Seleção das Quinas a été tenue en échec par la RD Congo (1-1). Critiqué pour les débuts ratés de la sélection portugaise, Roberto Martinez risque de faire un peu plus jaser.

La suite après cette publicité

🚨Roberto Martinez a entamé des discussions avec Al Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, avant le début de la Coupe du monde. Le sélectionneur du Portugal arrive en fin de contrat.

🇵🇹🟡🔵 @RMCsport pic.twitter.com/npiZVWIBZL — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 18, 2026

Alors que son départ à l’issue de la Coupe du Monde 2026 est acquis (il sera libre de tout contrat), RMC Sport annonce que l’Espagnol négocie déjà avec un club. Martinez a en effet débuté des discussions avec Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, avant le début du tournoi. Si Martinez a le droit de le faire, l’annonce de ces discussions en pleine Coupe du Monde va faire jaser. Tout comme le fait qu’il pourrait entraîner le futur club de CR7… joueur fantomatique hier, mais laissé sur la pelouse par son coach.