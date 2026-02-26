Le Real Madrid craint une absence d’un mois et demi pour Kylian Mbappé !

L’état de santé de Kylian Mbappé inquiète au Real Madrid. Absent hier lors du barrage retour de Ligue des Champions face à Benfica (2-1) en raison d’une douleur au genou, le Français doit observer une phase de repos dont on ignore encore la durée. Alvaro Arbeloa évoquait une durée plus ou moins longue. «Je pense que ce ne sera pas une question de jours, mais ça sera un peu plus long». Un retour était encore espéré pour les 8es de finale de C1 aller soit les 10 et 11 mars.

Si aucune communication de la part du club n’a été transmise à la presse, le champion du monde manquerait les rencontres de Liga contre Getafe lundi 2 mars, puis celle du week-end suivant, le samedi 7 mars face au Celta afin d’être guéri pour affronter Manchester City ou le Sporting CP. Sauf que d’après les informations d’El Chiringuito, c’est un vœu pieux. Le club a désormais fixé comme objectif un retour à la compétition… pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Un retour espéré pour les quarts de finale de C1

Cela nous amène aux 7 et 8 avril pour les matchs aller, et aux 14 et 15 avril pour les retours. «Il sera absent pendant les prochaines semaines dans le but de revenir pour les quarts de finale», assure un journaliste bien informé de l’émission. On passerait donc de deux semaines d’absence à environ un délai bien plus long d’un mois et demi. Une chirurgie n’est pas à écarter non plus même si selon AS, l’attaquant privilégie un traitement conservateur. «Les médecins examinent son genou quotidiennement», complète le programme espagnol.

Si cette tendance venait à se confirmer, Mbappé manquerait de nouveaux matchs importants comme le derby de Madrid au Bernabéu le 22 mars prochain, mais aussi le prochain rassemblement de l’équipe de France, le dernier avant le grand voyage pour la Coupe du Monde 2026. Les 26 et 29 mars, les Bleus doivent se rendre aux États unis pour "prendre la température" et affronter la Colombie et le Brésil pour deux matchs amicaux de prestige. La blessure de son capitaine n’arrangerait pas Didier Deschamps dans la préparation de son groupe.