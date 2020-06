Trois départs à West Ham !

Le 30 juin prochain, plusieurs joueurs seront en fin de contrat et donc libres de s'engager ailleurs. Et si certaines écuries de Premier League ont décidé de jouer les prolongations avec quelques joueurs durant quelques mois de plus, ce n'est pas le cas de West Ham.

En effet, les Hammers viennent d'annoncer trois départs. «West Ham United a publié la liste des joueurs du club. Pablo Zabaleta, Carlos Sanchez et Jeremy Ngakia vont tous quitter le club quand leurs contrats respectifs se termineront mardi 30 juin. »

West Ham United has issued the Club's Retained List of players, with Pablo Zabaleta, Carlos Sanchez and Jeremy Ngakia all to leave the Club when their respective contracts expire on Tuesday 30 June.