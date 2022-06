LdN : la Croatie s'impose au Danemark, Israël renverse l'Albanie

Suite de la troisième journée de la Ligue des Nations ce vendredi. Dans le groupe 1 de la Ligue A, la Croatie a su glaner un succès important sur la pelouse du Danemark par la plus petite des marques (1-0) grâce au seul but de Mario Palasic avant le dernier quart d'heure (70e), et ce malgré les occasions de Cornelius (42e) et de Braithwaite (82e).

La suite après cette publicité

Une courte victoire qui permet à l'équipe au damier de passer devant la France, qui se déplaçait en Autriche dans le même temps. Dans la Ligue B, Israël a renversé l'Albanie, qui a d'abord ouvert le score par l'intermédiaire de Broja juste avant la pause. Mais grâce au doublé Salomon en seconde période, les Bleu-et-Blanc s'imposent face aux Aigles et passent leaders du groupe 2.

Les résultats complets des matches de 20h45

Ligue A, Groupe 1

Autriche - France (résumé ici)

Danemark 0-1 Croatie : Pasalic (69e)

Ligue B, Groupe 2

Albanie 1-2 Israël : Broja (pen, 45+2e) / Solomon (57e, 73e)

Ligue C, Groupe 3

Biélorussie 1-1 Kazakhstan : Malkevich (84e) / Aymbetov (13e)

Ligue D, Groupe 1