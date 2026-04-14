Naples, Belgique : coup de tonnerre pour Romelu Lukaku !

«Romelu a décidé de rester en Belgique pour s’entraîner et se rétablir de sa blessure. Nous ne sommes pas contents, car nous aurions aimé nous entretenir avec lui ici à Naples. Il devrait revenir la semaine prochaine et il sait qu’il y aura des conséquences». Voici ce que déclarait dernièrement Giovanni Manna, directeur sportif du Napoli. Un coup de pression qui n’a visiblement pas fait frémir l’attaquant belge. Attendu à Naples en début de semaine, le buteur de 32 ans a finalement décidé de repousser, à nouveau, son retour en Italie.

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Oui mais voilà, si la date du 20 avril est désormais évoquée et qu’une rencontre en tête-à-tête avec son entraîneur Antonio Conte est d’ores et déjà programmée, la sanction, elle, risque tout simplement de marquer la fin de l’aventure entre Big Rom et son club. En effet, selon les dernières informations du journal La Repubblica, Lukaku ne devrait plus refouler les terrains avec l’équipe napolitaine, qui aurait donc décidé de se passer de ses services jusqu’en fin de saison.

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Un divorce inévitable

Une terrible nouvelle pour le joueur, à l’heure où Naples pointe à la 2e place de Serie A, mais également pour la sélection belge. En effet, cette décision pourrait largement jouer sur le parcours futur des Diables Rouges, qui entameraient alors la Coupe du Monde 2026 avec un Lukaku en cruel manque de rythme. Après n’avoir disputé que 64 minutes de jeu depuis son retour de blessure en janvier, le gaucher d’1m91 est donc sur le point de se retrouver définitivement écarté.

Un scénario qui devrait, par ailleurs, le pousser à reconsidérer son avenir alors qu’il approche de sa dernière année de contrat. De son côté, Naples aura logiquement à cœur de récupérer une partie des 30 millions d’euros qu’il avait versés en août 2024 à Chelsea. Pour rappel, depuis son arrivée chez les Partenopei, l’international belge (124 sélections, 89 buts) a inscrit 15 buts et délivré 11 offrandes en 45 matches toutes compétitions confondues. Affaire à suivre…