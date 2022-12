Nice-Lens : les compositions officielles

Lens affronte Nice ce jeudi à 21h à l’Allianz Riviera, à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1, un match commenté en direct sur notre site. Après un début de saison spectaculaire, les Sang et Or voudront certainement garder leur deuxième place au classement derrière l’intouchable PSG, qui compte huit points d’avance et enregistrer une septième victoire consécutive. De leur côté, les Aiglons, actuellement 9es, doivent impérativement gagner pour se rapprocher de Lyon, 8es et vainqueur mercredi de Brest (2-4).

Privé de Faríñez, Buksa, Cabot, Claude-Maurice et Pereira Da Costa, Franck Haise a aligné un 3-5-2 avec Gradit Danso et Medina en défense devant Samba. Sotoca et Saïd mèneront l’attaque de Lens. Du côté niçois, la pépite Khéphren Thuram est titulaire dans l’entrejeu aux côtés de Boudaoui, derrière Pépé, Laborde et Barkley.

Un début de match très animé entre Nice et Lens !

Les compositions :

Nice : Schmeichel - Todibo, Dante, Rosario - Lotomba, Boudaoui, Thuram, Bard - Pépé, Laborde, Barkley

Lens : Samba - Gradit, Danso, Medina - Frankowski, Abdul Samed, Onana, Fofana, Machado - Sotoca, Saïd

