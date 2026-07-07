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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : la frappe canon de Leo Messi qui sauve l’Argentine

Par Maxime Barbaud
1 min.
Lionel Messi @Maxppp
Argentine 3-2 Égypte
winamax
1 1.32 N 5.00 2 9.50 bonus 100€

Ce 8e de finale est déjà légendaire. Menée 0-2 par l’Égypte après 67 minutes de jeu, l’Argentine est revenue de nulle part pour égaliser avant la fin du temps réglementaire. Après une réduction de l’écart de Romero (79e), c’est Messi qui a remis tout le monde à égalité.

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Pour son 8e but de la compétition, la Pulga fut au bon endroit au bon moment. Lautaro Martinez a d’abord remisé le centre vers l’axe de la surface, puis Montiel a prolongé pour mettre en retrait, involontairement, à Messi, lequel a envoyé une lourde frappe de l’extérieur du gauche en barre rentrante. L’Albiceleste n’est pas morte.

Pub. le - MAJ le
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