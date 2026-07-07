Coupe du Monde 2026 : la frappe canon de Leo Messi qui sauve l’Argentine
Ce 8e de finale est déjà légendaire. Menée 0-2 par l’Égypte après 67 minutes de jeu, l’Argentine est revenue de nulle part pour égaliser avant la fin du temps réglementaire. Après une réduction de l’écart de Romero (79e), c’est Messi qui a remis tout le monde à égalité.
Lionel Messi fait exploser le Mercedes-Benz Stadium ! ⚽️ Menée 2-0 il y a quelques minutes, l'Argentine renverse totalement la dynamique et revient à hauteur de l'Égypte.— M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) July 7, 2026
Le score est de 2-2.
Suivez le match sur M6 et M6+ : https://t.co/A2JlsawZr6#CDM2026 #FIFAWorldCup #ARGEGY pic.twitter.com/5fggvfaAAj
Pour son 8e but de la compétition, la Pulga fut au bon endroit au bon moment. Lautaro Martinez a d’abord remisé le centre vers l’axe de la surface, puis Montiel a prolongé pour mettre en retrait, involontairement, à Messi, lequel a envoyé une lourde frappe de l’extérieur du gauche en barre rentrante. L’Albiceleste n’est pas morte.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Équipe de France : la sénatrice Celeste Amarilla tire encore à boulets rouges sur Kylian Mbappé et la France !
Explorer