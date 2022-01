La Salernitana a trouvé un repreneur pour rester en Serie A

Au fond du trou sur le plan sportif, la Salernitana, lanterne rouge de Serie A avec huit points seulement, était également en danger administrativement lors des dernières semaines. Et pour cause, le club de Salerne risquait tout simplement une exclusion du championnat italien car Claudio Lolito, son propriétaire, est également celui de la Lazio Rome. Une double casquette que le règlement interdit. Mais selon les dernières informations relayées par La Gazzetta dello Sport, le promu a trouvé un repreneur et va ainsi pouvoir continuer à jouer dans l'élite.

Alors que la Fédération italienne avait donné jusqu'au 31 décembre 2021 pour trouver un nouveau repreneur sous peine d'exclusion, Daniele Iervolino a fait une offre, confirmée samedi par la Fédération italienne, pour acquérir le club où évolue Franck Ribéry : «c'est avec une grande émotion que j'annonce avoir fait l'acquisition de la Salernitana 1919», a ainsi déclaré Iervolino au média italien, précisant par ailleurs qu'il «ferait tout pour maintenir [le club] en Serie A». A noter que cet accord donne désormais 45 jours supplémentaires au club campanien pour finaliser la vente et assurer sa présence en Serie A après la mi-février.