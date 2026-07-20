La Belgique se sépare de Rudi Garcia !

C’est déjà l’aventure qui s’arrête pour Rudi Garcia en Belgique. Nommé en février 2025 pour succéder à un Domenico Tedesco qui n’a jamais convaincu, le technicien français a réalisé de plutôt belles choses sur le banc des Diables Rouges. En les maintenant d’abord en Ligue A de la Ligue des Nations puis en allant en quart de finale de la Coupe du Monde, en éliminant le Sénégal et les Etats-Unis, avant de tomber face à l’Espagne en quart, futur vainqueur du tournoi.

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La Belgique restera d’ailleurs comme la seule nation ayant inscrit un but à la Roja, signé Charles de Ketelaere. Cela n’a pas suffi à donner envie aux deux parties de prolonger l’aventure. « Rudi Garcia et la RBFA ne prolongeront pas le contrat qui court jusqu’au 31 juillet 2026. Rudi Garcia a pris ses fonctions le 1er février 2025, succédant à Domenico Tedesco. Sous sa direction technique, les Diables Rouges belges ont décroché leur place en Ligue A de la Ligue des Nations de l’UEFA et se sont qualifiés pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Lors de cette Coupe du Monde, les Diables Rouges belges ont été éliminés en quarts de finale par l’Espagne, qui a ensuite remporté le titre de championne du monde. »

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Rudi Garcia quitte la Belgique avec le sentiment du devoir accompli

En fin de contrat à l’issue du Mondial 2026, Garcia va donc voguer vers de nouvelles aventures, et a tenu un discours positif. « Après concertation avec la RBFA, nous avons décidé de ne pas prolonger l’excellente aventure que nous avons vécue ensemble ces 18 derniers mois. Je quitte la Belgique en Ligue A de la Ligue des Nations de l’UEFA et parmi les huit meilleures équipes du monde. Je tiens à remercier mes formidables joueurs, le directeur sportif Vincent Mannaert et les supporters qui nous ont soutenus tout au long de cette Coupe du Monde. Je souhaite à la Belgique beaucoup de succès dans la poursuite de cette transition générationnelle que j’ai été fier de contribuer à initier. »

De son côté, le directeur sportif des Diables Rouges, Vincent Mannaert, a déclaré : « Rudi Garcia a incontestablement joué un rôle clé dans la renaissance des Diables Rouges belges. Il a été nommé sélectionneur national dans un contexte sportif et financier difficile. Grâce notamment à son engagement et à son expérience, la cohésion de l’équipe a été rétablie et un excellent résultat a été obtenu lors de la dernière Coupe du Monde de la FIFA. Au nom de la fédération, je tiens à remercier chaleureusement Rudi et ses assistants pour ces 18 derniers mois. Avec mon équipe, je prépare actuellement un nouveau cycle, notamment la nomination d’un nouvel entraîneur national. »