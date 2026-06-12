Michael Olise explique pourquoi il a choisi la France

Rare en interview, Michael Olise (24 ans) a accepté de s’exprimer lors d’un entretien accordé à Highs Nobiety. L’occasion pour lui d’évoquer son style de jeu très cérébral selon son entraîneur en club Vincent Kompany. «Mon style de jeu donne peut-être cette impression. Mais une fois sur le terrain, je ne me rends pas compte que le temps ralentit. C’est une question de mémoire musculaire. Je joue surtout à l’instinct.» Il a aussi évoqué le fait qu’il n’exulte pas forcément après avoir marqué des buts. «Je ne suis pas quelqu’un de très émotif. Je ne réagis pas comme les autres.»

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Le Français a ensuite parlé de son choix de sélection nationale, lui qui aurait pu jouer pour l’Angleterre et l’Algérie, mais aussi le Nigéria. «Les joueurs que je suivais quand j’étais jeune étaient français : Zidane, Thierry Henry, Ribéry. Et je venais toujours en France quand j’étais jeune. Cela me semblait plus naturel.» Puis, il est revenu sur son exprience lors des JO de Paris 2024. «Il est difficile de comparer le football en club avec l’équipe nationale. D’abord, c’était en France. Nous avions le soutien du public. En tant que footballeur, on n’a pas souvent l’occasion de jouer aux Jeux olympiques. Jouer avec des joueurs avec qui j’ai fait mes classes. Les entraîneurs. Thierry Henry. C’était une expérience formidable.» Il espère vivre de belles choses cet été. « Mon objectif cette saison était de tout gagner avec la France et le Bayern. C’est tout. » Il aura peut-être l’opportunité de soulever sa première Coupe du Monde le 19 juillet prochain.